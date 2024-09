Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall führt zu Verletzungen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Bremsmanövers kam es am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Reichswaldstraße. Nach seinen Angaben war der 35-jährige Autofahrer gegen 23:15 Uhr in Richtung Industriegebiet unterwegs, als plötzlich ein Tier die Straße überquerte. Der Mann bremste sofort stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein dahinter fahrender 18-Jähriger reagierte zu spät und schaffte es nicht mehr rechtzeitig, seinen BMW zum Stehen zu bringen. Hierdurch kam es letztendlich zum Aufprall. Durch den Unfall wurden der Mercedes-Fahrer und der Beifahrer im BMW verletzt. Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzungen. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf zirka 20.000 Euro geschätzt. |kfa

