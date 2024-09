Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf Streit folgen Schläge

Kaiserslautern (ots)

In der Straßburger Allee kam es am Sonntagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Wie die Beteiligten der Polizei mitteilten, kam es zunächst zwischen zwei Kindern zum Streit. Hierbei schlug ein Zwölfjähriger seinem 13 Jahre alten Gegenüber ins Gesicht. Drei weitere Personen im Alter von zwölf bis 15 Jahren sollen ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Nachdem die Streithähne getrennt werden konnten, überstellten die Polizisten die Kinder und Jugendliche an ihre Eltern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Körperverletzung aufgenommen |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell