POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit dem Pkw unterwegs

Mehlbach (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Samstagnachmittag in der Hauptstraße. Eine 77-Jährige parkte ihren Renault Megane gegen 15 Uhr in Höhe der Nummer 83 am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 19 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie am Fahrzeugheck rechtsseitig eine Eindellung fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Offensichtlich hatte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund des ...

