Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Achtung, Diebe sehen es auf Autos ab!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Reihe von Diebstählen beschäftigt zurzeit die Polizei. Die Langfinger haben es auf Autos abgesehen. Was in den Wagen liegen bleibt, nehmen sie mit.

In den vergangenen Tagen (24. bis 26. September 2024) registrierte die Polizei an verschiedenen Stellen in Otterbach vier Vorfälle. Gestohlen wurden Ausweisdokumente, Schmuck, Kleidung, Elektrogeräte und Wertkarten. Die Schadenshöhe beträgt zurzeit mindestens 1.900 Euro. Vermutlich waren die Fahrzeuge nicht abgeschlossen, weshalb die Diebe ein leichtes Spiel hatten.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Außerdem warnt die Polizei: Schließen Sie Ihr Auto ab! Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück! Sie können davon ausgehen, dass die Diebe jedes Versteck in Ihrem Wagen kennen.

Tipps und Informationen zur Sicherheit rund ums Fahrzeug finden Interessierte auch in einer Broschüre der Polizei. Sie liegt in der Verbandsgemeindeverwaltung aus und ist unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf im Internet abrufbar. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell