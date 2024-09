POL-PPWP: Liegengelassener Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Sachbeschädigung ermittelte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Mainzer Straße. Dort wurden zwei Personen gemeldet, die gegen 1:30 Uhr an einem Restaurant vorbeigingen. Einer der beiden warf einen brennenden Gegenstand in den Mülleimer vor dem Lokal. Durch eine leichte Explosion - möglicherweise durch einen Böller - wurde der Plastikeimer beschädigt. Das Duo machte sich ...

mehr