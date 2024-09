Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliererin in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Eine Randaliererin in der Daniel-Häberle-Straße rief am Donnerstagabend die Polizei auf den Plan. Wie Passanten mitteilten, würde eine Frau durch die Straße laufen, laut herumschreien und um sich schlagen. Als die Beamten die Unruhestifterin antrafen, zeigte sie sich auch den Uniformierten gegenüber aggressiv. Da sich die 30-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nicht beruhigte, brachte sie ein Rettungswagen in eine Fachklinik. Ob es durch die Schläge der Frau zu einer Sachbeschädigung kam, ist derzeit Gegenstand weiterer polizeilichen Ermittlungen. |kfa

