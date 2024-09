Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer beschädigt Pkw

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers rückte eine Streife am späten Mittwochnachmittag in die Käthe-Kollwitz-Straße aus. Passanten meldeten von dort einen Mann, der laut herumschrie, gegen einen Laternenmast geschlagen und einen Getränkekasten gegen eine Hauswand und einen Pkw geworfen habe. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt. Ein Zeuge hatte sich bereits dem Unruhestifter angenommen und ihn festgehalten, bis die Polizeibeamten eintrafen. Der 46-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. Da sich der Mann nach der Kontrolle ruhig verhielt, wurde er im Anschluss an alle Maßnahmen wieder entlassen. |kfa

