Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls im Fackelrondell erstatte eine 43-Jährige am Mittwoch Strafanzeige. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie zusammen mit ihren Kindern gegen 11 Uhr in einem Einkaufszentrum shoppen. Hierbei hatte sie ihren braunen Lederrucksack auf dem Rücken. Nach einer kurzen Zeit bemerkte die 43-Jährige, dass die Tasche offenstand. Bei genauerer Betrachtung zeigte sich, dass der Geldbeutel der Frau fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente, ein Führerschein und eine Bankkarte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Langfinger in einem unbeobachteten Moment zugegriffen und die Geldbörse aus dem Rucksack genommen haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell