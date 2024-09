POL-PPWP: Falsche Personalien-Angabe hat Konsequenzen

Kaiserslautern (ots) - Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Kleistraße gemeldet. Wie ein 71-Jähriger mitteilte, haben Unbekannte versucht die Tür zu seinem Wohnanwesen aufzubrechen. Das Schloss war beschädigt. Ob es den Tätern auch gelang, die Innenräume zu betreten und etwas zu stehlen, ist derzeit noch unklar. Ebenso ist der genaue Tatzeitpunkt nicht bekannt. Die ...

