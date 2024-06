Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch in eine Bäckerei

Odenthal (ots)

In der vergangenen Nacht (14.06.), gegen 04:30 Uhr, ist die Polizei zu einer Bäckerei in der Straße Hofer Aue in Osenau gerufen worden. Ein Lieferant hatte einen Einbruch in den Verkaufsraum der Bäckerei festgestellt. Am Vorabend, zum Ladenschluss, wurde das Geschäft ordnungsgemäß verschlossen. Offenbar haben unbekannte Täter die Eingangstür gewaltsam aufgebrochen. Sie konnten trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ob die Täter Beute gemacht haben, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell