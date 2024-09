Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen dem 9. und 24. September verschafften sich unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus in der Friedhofstraße. Durch ein Kellerfenster gelangten die Täter in die Wohnung und durchsuchten die Innenräume. Mit Schmuck und Bargeld machten sich die Langfinger aus dem Staub. Die Hausbewohner erstatteten Anzeige, nachdem sie den Einbruch bemerkt hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges in dem genannten Zeitraum aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

