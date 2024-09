Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anlagebetrug - Mann fällt auf Betrüger rein

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Betrüger nutzten eine derzeit häufiger vorkommende Betrugsmasche, um einem Mann Geld aus der Tasche zu ziehen. Der Betrogene reagierte auf eine Werbeanzeige, die ihm auf einem Online-Videoportal angezeigt wurde. Hier versprach ein bekannter Prominenter hohe Renditen bei einer dreistelligen Einstiegssumme. Was der Geprellte nicht ahnte: Das Video war gefälscht. Nachdem der Mann auf den Schwindel hereinfiel und die geforderte Summe zahlte, nahmen die Betrüger Kontakt zu dem 44-Jährigen auf und überredeten ihn zu weiteren Investitionen. Als die Täter noch höhere Zugewinne in Aussicht stellten, leitete das Betrugsopfer Zahlungen für angebliche Versicherungs- und Servicegebühren an die Straftäter weiter. Im Gesamten entstand dem Mann hierdurch einen Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Als der Hausbank die Transaktionen auffielen, informierten sie ihren Kunden über die Betrugsmasche. Dieser erstatte daraufhin direkt Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem Betrug dauern an.

Die Polizei rät:

Betrüger nutzen für Werbevideos geklaute oder veränderte Fotos und Videos von Prominenten, um sich das Vertrauen von potenziellen Opfern zu erschleichen.

- Lassen Sie sich nicht auf dubiose Angebote ein. Informieren Sie sich bei Ihnen bekannten, seriösen Anlageberatern oder Ihrer Hausbank. - Prüfen Sie genau, wem sie Geld überweisen. Hierzu ist es hilfreich sich das Impressum, die Adressen und die Bezahlmethoden ganz genau anzusehen. Hier können sich Hinweise ergeben, ob die Plattform seriös ist. - Ein gesundes Misstrauen schützt.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps, wie Sie sich besser vor Anlagebetrügern schützen können, finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/ im Internet. |kfa

