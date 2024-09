POL-PPWP: Ein teures Paket ist zu Ihnen unterwegs - Vorsicht Betrug!

Kaiserslautern (ots) - Teurer Blechschaden und ein leicht verletzter Autofahrer, das ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in der Denisstraße. Der 40-Jährige touchierte in einer Kurve mit seinem Mercedes zwei parkende E-Scooter und einen Seat. An den Autos entstand Sachschaden über mindestens 13.000 Euro. Sie waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen ...

