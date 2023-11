Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit Notarztfahrzeug - Kind leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 12-Jähriger am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Gegen 8 Uhr befuhr ein Notarztfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Karlsruher Straße in Richtung Weststraße. Im Kreuzungsbereich zeigte die Ampel für die Rettungskräfte, welche die Busspur nutzten, "Rot". Daher tastete sich der 63-Jährige Fahrer in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei vermutlich den von rechts auf seinem Fahrrad heranfahrenden Jungen. Dieser kollidierte mit seinem Zweirad mit der Beifahrerseite des Notarztfahrzeugs und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 12-Järhige leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Mercedes Vito der Einsatzkräfte entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro

Leingarten: 56 Personen aus S-Bahn evakuiert

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts blieb am Mittwochabend in Leingarten eine S-Bahn stehen und musste evakuiert werden. Gegen 17.20 Uhr stoppte die Bahn zwischen Leingarten-Mitte und Leingarten-Bahnhof am Bahnübergang Eppinger Straße und konnte zunächst nicht weiterfahren. Aufgrund des ungünstigen Standorts mussten die 56 Menschen in der Bahn durch Feuerwehr und Polizei evakuiert werden. Der Bahnübergang war für circa zwei Stunden gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Brackenheim: Mit Baum kollidiert - Eine Verletzte

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstagmorgen bei Brackenheim. Gegen 7 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem Honda auf der Landesstraße 1103 von Frauenzimmern kommend in Richtung Brackenheim unterwegs. Als die junge Frau einen vor ihr fahrenden Traktor mit Anhänger überholte, übersah sie hierbei vermutlich ein Fahrzeug im Gegenverkehr. Diesem wich die Honda-Fahrerin nach links aus, kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell