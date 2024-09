Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Kradrad steht in Flammen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am frühen Abend des 4. September (Mittwoch, 17:45 Uhr) wurde die Polizei Duisburg in eine Grünanlage am Immendal gerufen, weil Zeugen ein brennendes Krad gefunden hatten. Als die Beamten eintrafen, stand das Krad bereits lichterloh in Flammen. Das Gefährt war so stark beschädigt, dass das Kennzeichen nicht mehr zu erkennen war.

Die Polizei hielt die Schaulustigen fern, bis die Feuerwehr eintraf und das Krad löschte. Einer der Zeugen hatte vorher bereits einzelne Plastikteile des Krads entfernt, damit diese nicht auch Feuer fangen konnten. Wer das Mofa in Brand gesetzt hat, ist bisher unklar.

Die Polizei Duisburg sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell