Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Die Polizei Duisburg empfängt neue Anwärterinnen und Anwärter

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Montagmittag (2. September) begrüßte Polizeipräsident Alexander Dierselhuis im historischen Kultur- und Bürgerzentrum "Steinhof" 321 Kommissaranwärterinnen und -anwärter (KA) sowie zwölf Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter (RAI) - darunter auch mit dem Schwerpunkt Verwaltungsinformatik (RAI IT). In diesem Jahr werden erstmalig Bewerbende aus dem Bildungsgang Fachoberschule Polizei als KA eingestellt.

Während die angehenden Polizistinnen und Polizisten in den nächsten drei Jahren an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in NRW (HSPV NRW) vornehmlich polizeispezifische Rechtsfächer wie Eingriffsrecht, Polizeirecht, Strafrecht- und Verkehrsrecht lernen, steht für die zukünftigen Regierungsinspektorinnen und -inspektoren Zivilrecht, Staatsrecht und Rechnungswesen auf dem Programm.

Um digitale Prozesse fachgemäß umzusetzen, stellt die Polizei NRW auch IT-Talente (RAI IT) für die Verwaltung ein. Neben juristischen und politik- und sozialwissenschaftlichen Grundlagen werden im Studium auch verschiedene Kernelemente der Verwaltungsinformatik unter anderem in den Bereichen Programmierung, Wirtschaftswissenschaften und Verwaltungsstruktur vermittelt.

Bereits am Montagmorgen hatten der Polizeipräsident Alexander Dierselhuis und die Direktionsleiter in einer weiteren Veranstaltung im Steinhof die neuen Polizeikommissarinnen und -kommissare sowie die Regierungsinspektorinnen und -inspektoren der Behörde willkommen geheißen. Sie kommen teilweise aus anderen Behörden oder haben ihr duales Studium frisch beendet und unterstützen fortan die Duisburger Polizei. Herzlich willkommen im Team!

Sie interessieren sich für eine Verwendung bei der Polizei NRW - im Polizeidienst oder der Verwaltung? Dann informieren Sie sich über die Perspektiven, die wir Ihnen bieten können:

https://www.genau-mein-fall.de/

https://www.next-level-polizei.de/

https://karriere.polizei.nrw/duales-studium-regierungsinspektor-ria

https://karriere.polizei.nrw/qualifikationen/duale-studiengaenge/duales-studium-regierungsinspektor-verwaltungsinformatik-ria-it/ria-it-das-duale-studium

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell