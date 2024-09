Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Betrug durch Phishing-Mail - Öffentlichkeitsfahndung

Duisburg (ots)

Bereits im April 2023 öffnete eine Duisburgerin eine vermeintliche E-Mail ihrer Bank - auch Phishing-Mail genannt. In solchen Mails versuchen Betrüger sich über gefälschte Webseiten z.B. sensible Daten und Passwörter zu verschaffen. Dadurch erhielten bisher unbekannte Männer Zugriff auf die Online-Banking-Daten der Frau. Die Unbekannten hoben daraufhin am 5. April 2023 (06:15 Uhr) mehrere hohe vierstellige Summen bei der VR-Bank in der Duisburger Innenstadt ab. Die betrogene Frau hat Anzeige erstattet.

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen der Verdächtigen abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/142475 Wer kennt die bisher unbekannten Männer? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell