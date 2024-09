Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Raub im Elektrofachmarkt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstagnachmittag (3. September, 14:50 Uhr) mehrere Laptops aus einem Elektrofachmarkt am August-Bebel-Platz gestohlen. Ein Hausmeister (58) bemerkte den ausgelösten Alarm des Notausgangs und eilte ins Treppenhaus. Dort traf er auf einen jungen Mann, der dem 58-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Räuber flüchtete daraufhin mit einem Teil der Beute in Richtung Dahlmannstraße.

Er wird auf Anfang 20 Jahre geschätzt, hat schwarze Haare und einen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Cargo-Shorts, ein T-Shirt und eine Adidas-Kappe (alles schwarz) und hatte einen Rucksack bei sich. Die Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

