Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung nach Schlägerei in einem Wohnhaus

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen ist es am Sonntagmittag an einem Wohnhaus im Solweg gekommen, wobei Beteiligte auch verletzt worden sind. Kurz vor 12 Uhr meldete ein Bewohner des Mehrfamilienhauses im Solweg eine Schlägerei zwischen verschiedenen Bewohnern des Gebäudes und anderen Personen. Ein Beteiligter würde am Kopf bluten. Durch mehrere zusammen mit Rettungswagen anrückende Streifen konnten die beteiligten Personen und verschiedene andere Bewohner des Hauses letztlich angetroffen und zur Sache angehört werden. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, waren mindestens vier Männer im Alter zwischen 33 und 52 Jahren aus bislang nicht bekannten Gründen heftig aneinandergeraten. Nachdem einer der Männer einen anderen mit einem Schlüsselbund geschlagen und diesen am Kopf verletzt hat, soll dieser eine Machete verwendet und versucht haben, nach dem Kontrahenten zu schlagen. Ein anderer Hausbewohner konnte die Machete jedoch abnehmen. In der Folge verlagerte sich der Streit nach draußen, wo einer der Beteiligten mit einem Stein geworfen haben soll, jedoch das Ziel verfehlt habe. Zudem soll auch ein Baseballschläger verwendet worden sein. Nachdem die Polizei eintraf, war die Auseinandersetzung beendet. Zwei Personen hatten sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zugezogen und mussten durch die hinzugezogenen Rettungskräfte behandelt und hierzu auch in eine Klinik gebracht werden. Die Beteiligten mit Herkunft aus der ehemaligen Sowjetunion zeigten sich gegenüber der Polizei allesamt unkooperativ, so dass der Grund der Schlägerei und auch der genaue Hergang zunächst nicht festgestellt werden konnte. Die Ermittlungen unter anderem wegen gegenseitig begangener gefährlicher Körperverletzung gegen die Beteiligten dauern an.

