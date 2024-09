Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Mit Zeitungstrick Handy gestohlen - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In zwei Fällen sind am Mittwochabend (4. September) iPhones aus nahegelegenen Lokalitäten gestohlen wurden.

Gegen 18:50 Uhr haben zwei Männer das Handy einer 15-Jährigen entwendet. Die Jugendliche saß im Außenbereich eines Fast-Food-Schnellrestaurants an der Albert-Hahn-Straße und hatte ihr Smartphone auf dem Tisch liegen. Sie berichtete den alarmierten Polizisten, dass einer der Unbekannten eine Zeitung auf ihren Tisch legte und somit ihr iPhone verdeckte. Als der Mann die Zeitung wieder wegnahm, fehlte das Smartphone. Als sie den Diebstahl bemerkte und die Männer ansprach, wurde sie von den Unbekannten bedroht. Das Duo flüchtete daraufhin. Sie werden jeweils auf 1,60 Meter und 20 Jahre geschätzt und hatten beide Vernarbungen im Gesicht. Der Mann mit schlanker Statur trug schwarze Kleidung und eine Kappe. Sein korpulenter Komplize hat einen Dreitagebart und war mit einem Cargo-Hemd bekleidet.

Etwa 20 Minuten später wurde der Polizei ebenfalls ein Diebstahl eines iPhones aus einer nahegelegenen Gaststätte an der Großenbaumer Allee (Höhe Walderbenweg) gemeldet. Ein Kellner schilderte, dass sich zwei dunkel gekleidete Männer in der Lokalität umgeschaut hatten - plötzlich fehlte sein iPhone, welches er auf einem Tisch abgelegt hatte. Der 41-Jährige sah, wie das Duo in einen grauen Hyundai einstieg und davonfuhr. Einer der Unbekannten hatte eine Zeitung bei sich. Auch hier werden die Männer auf 1,60 bis 1,70 Meter Größe geschätzt. Wie auch im ersten Fall hatte einer der Männer eine schlanke und sein Komplize eine korpulente Statur.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang. Wer kann in beiden Fällen Angaben zu den Männern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell