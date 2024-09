Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Faustschlag - Polizei bittet um Hinweise zum Täter

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Schläger. Wie jetzt bekannt wurde, stritt sich der Mann am Samstag in der Pirmasenser Straße mit einem 45-Jährigen. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung verpasste der Unbekannte seinem Opfer einen Faustschlag, dann flüchtete er mit einem Begleiter in Richtung Humboldtstraße / Königstraße. Der Täter war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet. Auf dem Rücken des Hoodies war ein markanter Aufdruck angebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und fragt: Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Wem ist die Person am Samstag gegen 11 Uhr in der Innenstadt aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

