POL-PPWP: Seniorin bei Unfall verletzt

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Weselberg und Queidersbach ist am Dienstagmittag eine 66-Jährige mit ihrem Auto von der Landstraße abgekommen. Die Seniorin verlor die Kontrolle über den Pkw und steuerte den Wagen in ein Feld und durch einen Graben. An ihrem BMW entstand dabei Sachschaden. Weil sich die Frau nicht alleine aus dem Wagen befreien konnte, war die Feuerwehr im Einsatz. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um die Verletzte. Sie brachten die Seniorin in ein Krankenhaus. |erf

