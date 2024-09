Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Kaiserslautern (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung war am Montagvormittag in der Trippstadter Straße unterwegs, als sie plötzlich von einer Passantin beleidigt wurden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv. Da sie schließlich die Fäuste ballte und die Polizisten mit einem Angriff rechneten, legten sie der Unruhestifterin Handschellen an und brachten sie zur Dienststelle. Dort war es den Beamten möglich, die Identität der 43-Jährigen festzustellen. Während ihres Aufenthalts beleidigte und bedrohte die Frau die anwesenden Polizisten unentwegt. Da sie schließlich mehrfach in Richtung der Ordnungshüter spuckte, musste der Übeltäterin kurzzeitig eine sogenannte "Spuckschutzhaube" aufgesetzt werden. Die 43-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechtfertigen. |kfa

