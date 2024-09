POL-PPWP: Fahrzeug zerkratzt - Wer ist der Täter?

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Diebstahls rückte die Polizei am Montagmorgen in die Fackelstraße aus. Der Besitzer eines Wagens teilte den Einsatzkräften mit, dass in sein Auto eingebrochen wurde. Das Fahrzeug stand nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 5 Uhr, am Straßenrand. Als der 31-Jährige morgens zur Arbeit wollte, bemerkte er, dass eine Tasche aus dem Fußraum des Pkw fehlte. ...

