Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb geht Polizei ins Netz

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann aus Kaiserslautern muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Gleich elf Taten werden dem 25-Jährigen vorgeworfen. Bereits am Montag, 16. September, wurden die Beamten auf die Person aufmerksam, als bei Brandschutzüberprüfungen in einem Wohnheim unzählige Kennzeichenschilder in dem Spind des Mannes gefunden wurden. Recherchen ergaben, dass ein Großteil der Schilder als gestohlen gemeldet war. Die Taten ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektionen von Kaiserslautern und Landstuhl. Insgesamt stellten die Polizisten 14 Kfz-Kennzeichen sicher. Die Ermittlungen zu weiteren Fällen dauern an. |kfa

