Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann verletzt Polizist

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Lappalie wurde am frühen Sonntagmorgen ein Polizeibeamter in der Brahmsstraße verletzt. Die Polizei wurde gegen 6 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der dort in seinem Auto saß. Um die Fahrtüchtigkeit der Person zu überprüfen, wollten die Polizisten den Mann kontrollieren. Bei Ansprache öffnete er die Fahrertür und rannte los. Den Beamten gelang es den Geflüchteten einzuholen. Hierbei schlug der 57-Jährige nach einem der Polizisten und traf ihn im Gesicht. Der Ordnungshüter wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Unruhestifter wurde daraufhin festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Zur Ermittlung des genauen Alkoholkonsums wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Anstatt dem drohenden Untersagen, an dem Morgen ein Fahrzeug zu führen, kommt auf den 57-Jährigen jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Widerstands zu. Seinen Pkw durfte er am Ende auch nicht mehr fahren. Die Polizei stellte bis zur Nüchternheit vorsorglich den Autoschlüssel sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell