Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Paket löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Pakets rückte am späten Samstagnachmittag eine Streife in die Goebenstraße aus. Dort lag gegen 17 Uhr ein Karton, der mit Klebeband umwickelt war. Da der Inhalt nicht ersichtlich und eine Gefahr nicht auszuschließen war, rückten Fachleute des Landeskriminalamts an und untersuchten den Gegenstand. Hierzu musste der umliegende Gebäudekomplex abgesperrt werden. Nachdem man festgestellt hatte, dass der Inhalt unbedenklich ist, wurde das Paket geöffnet und es kamen Kleidungsstücke zum Vorschein. Gegen 21 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. |kfa

