POL-PPWP: Brutal zusammengeschlagen - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagmittag wurde eine 17-jährige Jugendliche Opfer eines Geldbeuteldiebstahls. Vermutlich in einem Linienbus wurde ihr diese aus der Umhängetasche entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich neben einer geringen Menge Bargeld eine Bankkarte, Deutschlandticket und Dauerkarte für den 1. FCK.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle Telefon: 0631 369-1080 ...

