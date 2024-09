Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Raub in Discounter - Ein Täter weiter auf der Flucht

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Danziger Straße zu einem Raub. Wie ein Mitarbeiter der Polizei mitteilte, betrat einer der Täter gegen 16:20 Uhr den Discounter und forderte von der Kassiererin Bargeld. Nachdem der Mann seine Beute in den Händen hielt, verließ er die Filiale. Vor dem Gebäude wartete schon sein Komplize mit einem Kraftrad und die beiden machten sich aus dem Staub. Während der Fahndung nach den Tätern gelang es einer Streife den Langfinger in Rodenbach aufzugreifen und ihn festzunehmen. Der Fahrer des Zweirads blieb aber verschwunden. Der 22-Jährige musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubs dauern an. Zeugen, denen das Duo am Freitag aufgefallen ist und die Angaben zu dem Fahrer des Kraftrads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

