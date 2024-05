POL-RE: Gladbeck: 57-Jähriger nach Unfall verstorben

Recklinghausen (ots) - Am 15.05.2024 kam es gegen 00:07 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Wartburgstraße/ Siemensstraße in Castrop-Rauxel zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 19-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel hatte zuvor die Wartburgstraße in nördliche Richtung befahren. An dem Kreisverkehr ...

