Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Recklinghausen (ots)

Am 14.05.2024 kam es auf der Beisenstraße in Gladbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzen Person. Ein 40-jährige PKW-Fahrer aus Gelsenkirchen beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von der Beisenstraße nach links auf die BAB 2 abzubiegen. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Pkw-Fahrer aus Bottrop, welcher die Beisenstraße in Fahrtrichtung Bottrop gerade aus passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der 57-jährige Pkw-Fahrer wurde dabei nach Angaben des eingesetzten Notarztes lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in das Uniklinikum Essen geflogen. Der 40-jährige Pkw-Fahrer wurde mittels eines Rettungswagens in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Beisenstr ab der Industriestraße in Fahrtrichtung Gladbeck und die Auffahrt zur BAB 2 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt werden.

