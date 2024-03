Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kind bei Unfall verletzt - Frau fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Donnerstagmorgen mit einem 8-jährigen Mädchen auf einem Fahrrad zusammengestoßen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen aus Marl gegen 7.35 Uhr auf der Zeppelinstraße unterwegs - auf dem Weg zur Schule. An der Ein-/Ausfahrt zum Parkplatz (Marienhospital) kam ein Auto gefahren - und touchierte dabei die Radfahrerin, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Die Autofahrerin soll das Mädchen nach dem Unfall noch kurz "angemeckert" haben - und ist dann weitergefahren. Am Abend kam das Mädchen mit ihrer Mutter zur Polizeiwache und meldete den Vorfall. Die gesuchte Frau soll in einem weißen Auto mit roter Schrift unterwegs gewesen sein, sie wurde als "jung" beschrieben, mit blonden etwa schulterlangen Haaren, außerdem trug sie vermutlich eine Strickjacke. Die Frau - oder wer nähere Angaben zu ihr machen kann - wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell