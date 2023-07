Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durchs Fenster eingestiegen

Jena (ots)

Wie am Donnerstagmorgen bekannt wurde, waren Unbekannte in einem Firmenobjekt in der Otto-Schott-Straße zugegen. Der oder die Unbekannten gelangten vermutlich über ein Fenster in das Gebäudeinnere. Hier eigneten diese sich mehrere technische Gerätschaften an und entfernten sich unerkannt. Die Höhe des Beutegutes muss noch beziffert werden, beläuft sich jedoch auf eine fünfstellige Summe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

