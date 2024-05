Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall mit Verletzten auf dem Ostring

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf dem Ostring um 10:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 44-Jähriger aus Marl war mit seinem Auto auf dem Ostring in Richtung Westerholter Straße unterwegs. Für einen Wendevorgang fuhr er rückwärts in eine dortige Einfahrt und setzte seine Fahrt dann in Richtung Schlägel und Eisen Straße fort. Zu diesem Zeitpunkt kam es zu einer Kollision mit einem 54-Jährigen aus Herten, der ebenfalls in Richtung Schlägel und Eisen Straße fuhr. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht, der 54-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann aus Marl keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell