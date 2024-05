Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Neunkirchen (ots)

Gegen 10:25 Uhr ereignete sich auf der L 286, aus Richtung Schiffweiler kommend, in Richtung B41 (Neunkirchen-Wiebelskirchen) ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten. Eine 57-jährige Fahrzeugführerin aus Ottweiler verlor, vermutlich aufgrund eines medizinischen Ereignisses, die Kontrolle über ihren PKW. Zunächst überfuhr sie den angrenzenden Grünstreifen auf einer Länge von ca. 100m parallel zur Fahrbahn. Im weiteren Verlauf überquerte sie jedoch den Grünstreifen, überquerte das angrenzende Wiesengelände und kam schließlich nach ca. 25m im dichten Heckenbereich in Unfallendstellung. Die Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Neunkirchen verbracht. Durch den Unfall selbst erlitt sie nur leichte Verletzungen. Zur medizinischen Ursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste mittels Abschleppdienst geborgen werden. Eine Fußgängerin, welche sich im Bereich der Unfallstelle aufhielt, verletzte sich leicht am Bein als sie dem annähernden PKW auswich. Eine weitergehende Behandlung war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell