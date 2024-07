Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Hakenkreuz gesprüht + Auto überschlägt sich + Autos aufgebrochen + An Schule randaliert + Versuchter Einbruch in Schulgebäude + Unfallflucht

Gießen (ots)

Gießen: Hakenkreuz gesprüht

Auf das vor dem Bahnhof stehende Mahnmal (Teil der Berliner Mauer) sprühte ein Unbekannter am Donnerstag (4.7.) ein Hakenkreuz. Der Täter beschmierte das Mahnmal am Bahnhofsvorplatz irgendwann zwischen 2 Uhr und 6.40 Uhr.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum unbekannten Verursacher geben?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lollar: Auto überschlägt sich

Eine 53-jährige Frau fuhr am Donnerstagabend mit ihrem Volvo die Gießener Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 24 geriet sie gegen 23.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten BMW. Durch den Aufprall drehte sich der Volvo um die eigene Achse und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem Odenwaldkreis aus dem Auto befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Hinweise von Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Autos aufgebrochen

Im Pfarrgarten brach ein Unbekannter am Freitag (5.7.) zwei Autos auf. An einem BMW schlug er eine Scheibe ein, ob er daraus etwas mitnahm, ist bislang unklar. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte einen unbekannten Mann, der die Scheibe eines in derselben Straße geparkten Fords einschlug. Aus dem Auto klaute der Unbekannte zwei Sonnenbrillen. Der Aufbrecher schlug gegen 7.15 Uhr zu. Er wurde als Mann mit schwarzer Hautfarbe beschrieben und war etwa 20 Jahre alt. Er trug einen grünen Strickpullover, eine olivgrüne Hose mit großen Taschen und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Ermittler gehen davon aus, dass er auch für den Aufbruch des BMW verantwortlich sein könnte und suchen weitere Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Unbekannten geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Laubach: An Schule randaliert - Zeugen gesucht

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursachte ein Unbekannter auf dem Gelände einer Schule in der Friedrich-Kellner-Straße. Zwischen Donnerstag (4.7.), 21 Uhr und Freitagmorgen, 7 Uhr zerstörte der Unbekannte eine Tauchpumpe an einer dortigen Baustelle, zudem warf er mehrere Absperrungen derselben um.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Lollar: Versuchter Einbruch in Schulgebäude

An den Türen der Cafeteria und des Kiosks einer Schule in der Ostendstraße hebelte ein Einbrecher erfolglos. Zwischen Mittwoch (3.7.), 15 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr versuchte er so, gewaltsam in das Schulgebäude einzudringen. Die Türen hielten stand, der Einbrecher floh unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: BMW angefahren

Einen BMW beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Klein-Linden. Der schwarze X 1 parkte zwischen Mittwoch (3.7.), 17 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr in der Straße Heide. Der Verursacher fuhr gegen das Heck des BMWs und anschließend davon, ohne sich um den Schaden von etwa 5.000 Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

