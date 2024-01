Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjähriger attackiert Bundespolizisten mit Tritten

Essen - Schmallenberg (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am gestrigen Abend (2. Januar) einen Jugendlichen im Hauptbahnhof Essen. Dieser wurde während der Kontrolle zunehmend aggressiver und griff die Beamten an. In den Diensträumen offenbarte sich zudem, dass er einen Schraubenzieher in seinem linken Jackenärmel versteckt hatte.

Gegen 21:40 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof. Dabei kontrollierten diese einen 17-Jährigen. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, verneinte der Deutsche. Zum gleichen Zeitpunkt nahm er seine Arme hinter seinen Körper, als wolle er etwas vor den Uniformierten verbergen. Zudem versuchte er sich an den Beamten vorbei zu drängen, um zu flüchten. Als die Polizisten ihn daraufhin fixierten, trat er einen von ihnen gegen das Schienbein. Der Minderjährige aus Schmallenberg wurde von den Bundespolizisten in das Revier im Hauptbahnhof Essen gebracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten lautstark, versuchte sich aus der Fixierung zu lösen und attackierte die Polizeibeamten erneut mit Tritten.

Während einer Durchsuchung fanden die Bundespolizisten dann einen Schraubenzieher, welcher sich zugriffsbereit in dem linken Jackenärmel des Jugendlichen befand.

Nachdem sich der 17-Jährige beruhigte hatte, wurde das zuständige Jugendamt über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Anschließend durfte der Junge seinen Weg alleine fortsetzen.

Die Bundespolizisten stellten den Schraubenzieher sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell