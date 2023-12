Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden Herten - Vorfahrtsverletzung unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag gegen 15:40 Uhr bog ein 45-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Opel von der Bahnhofstraße in Herten in die Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Hauptstraße in östlicher Richtung fahrenden PKWs (vermutlich roten VW Caddy). Anschließend fuhr er in einem großen Bogen gegen ein am Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen und beschädigte dieses. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er in Richtung Degerfelden weiter. Wenige hundert Meter später hielt er an und begutachtete den entstanden Schaden an seinem PKW. Eine hier namentlich bekannte Zeugin konfrontierte den Verursacher mit dem Unfall und stellte fest, dass dieser augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht deutlich. Der entstandene Sachschaden dürfte in einer Höhe von ca. EUR 1000 liegen. Zeugen, insbesondere die Insassen des roten VW, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07623-74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.

