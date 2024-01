Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 38-Jähriger droht ins Gleis zu stürzen und greift Bundespolizisten an

Dortmund - Lünen (ots)

Ein Mann soll am gestrigen Morgen (2. Januar) mehrfach den Bahngleisen im Hauptbahnhof Dortmund gefährlich nahegekommen sein. Anschließend verhielt er sich zunehmend aggressiver gegenüber Bundespolizisten, beleidigte diese und versuchte einen von ihnen mit einem Kopfstoß anzugreifen.

Gegen 8:35 Uhr wurden zwei Bahnmitarbeiter mit einem 38-Jährigen im Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Diese schilderten, dass der deutsche Staatsbürger sich in einem offensichtlich stark alkoholisierten Zustand auf dem Bahnsteig befunden habe. Dort soll er sich mehrmals der Bahnsteigkante so genähert haben, dass er drohte in die Gleise zu fallen. Gegenüber den Bundespolizisten weigerte der Mann aus Lünen sich auszuweisen. Während er abgetastet wurde, beschimpfte er die Beamten und verhielt sich anhaltend unkooperativ. Einen Atemalkoholtest lehnte der Tatverdächtige ab.

Die Uniformierten nahmen den 38-Jährigen zu seinem Schutz in Gewahrsam. Auf dem Weg in den Gewahrsamsbereich stemmte sich der Aggressor vehement gegen die Laufrichtung. Zudem versuchte er einem der Einsatzkräfte einen Kopfstoß zu verpassen, diesem konnte der Polizist ausweichen und blieb unverletzt.

Nach einer ärztlichen Untersuchung, brachten die Bundespolizisten den Deutschen in das Polizeigewahrsam Essen. Dieser wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell