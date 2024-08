Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

27. August 2024 | Kreis Stormarn - 22.-26.08.2024 - Bad Oldesloe

Bereits in der vergangenen Woche und über das letzte Wochenende hinaus gab es mehrere Einbruchdiebstähle in Bad Oldesloe. Die Polizei sucht Zeugen!

Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter in der Hindenburgstraße zu. Im Zeitraum vom 22.08.2024, 10.00 Uhr bis 24.08.2024, 10.00 Uhr drangen sie in eine Wohnung über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein. Bei einer zweiten Tat im gleichen Tatzeitraum nutzen die unbekannten Täter ein an der Hauswand abgestellte Hilfsmittel, um so auf eine Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und drangen so in die Räumlichkeiten ein.

Angaben zur Art des Stehlguts und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

In der Zeit vom 23.08.2024, 14.30 Uhr bis zum 24.08.2024, 05.30 Uhr drangen Unbekannte in den Sanitärbereich einer Bäckerei in der Mühlenstraße ein. Sie verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt. Weiter kamen sie da aber nicht, so dass sie unerkannt den Tatort ohne Stehlgut verließen.

In der Brunnenstraße kam es auch zu zwei Einbrüchen. Bei einem nutzen die unbekannten Täter eine am Haus gelagerte Aufstiegshilfe, um über ein gewaltsam geöffnetes Fenster im Obergeschoss in gewerblich genutzte Praxisräume einzudringen. Die Tatzeit liegt hier zwischen dem 23.08.2024, 13.00 Uhr und dem 24.08.2024, 06.00 Uhr. Zudem waren Räumlichkeiten eines weiteren Büros betroffen. Dort wurde ein Fenster gewaltsam geöffnet, um ins Objekt zu gelangen. Hier wurde der Tatzeitraum zwischen dem 23.08.2024, 13.30 und dem 26.08.2024, 07.30 Uhr genannt.

Auch eine Eisdiele in der Hamburger Straße suchten unbekannte Täter auf. Zwischen dem 24.08.2024, 21.00 Uhr und dem 25.08.2024, 11.30 Uhr verschafften sie sich mittels eines widerrechtlich erlangten Schlüssel Zugang zur Filiale und drangen so über die Eingangstür ein. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ob es hier Tatzusammenhänge gibt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe sucht Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.

