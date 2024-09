Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sind die Täter in die Wohnung gelangt?

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag ein Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in der Kleistraße gemeldet. Wie ein 71-Jähriger mitteilte, haben Unbekannte versucht die Tür zu seinem Wohnanwesen aufzubrechen. Das Schloss war beschädigt. Ob es den Tätern auch gelang, die Innenräume zu betreten und etwas zu stehlen, ist derzeit noch unklar. Ebenso ist der genaue Tatzeitpunkt nicht bekannt. Die Langfinger müssen zwischen dem 19. und 23. September zugeschlagen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, denen an den genannten Tagen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei zu melden. |kfa

