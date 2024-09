Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Ochtrup, Recke, Trunkenheitsfahrten Mit 2,6 beziehungsweise 1,8 und 1,2 Promille unterwegs

Lienen, Ochtrup, Recke (ots)

Die Polizei hat am Wochenende zwei Radfahrer sowie einen Mofafahrer gestoppt, die unter Alkoholeinfluss standen. In Lienen verunfallte ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Emstek (Landkreis Cloppenburg). Er fuhr mit seinem Rad am Samstag (07.09.24) gegen 01.10 Uhr auf der Iburger Straße. Auf Höhe der Hausnummer 67 verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab 2,6 Promille. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. In Ochtrup fuhr ein 24-jähriger Mann aus Ochtrup am frühen Samstagmorgen gegen 01.50 Uhr mit seinem Rad auf der Laurenzstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der Mann fiel einer Streifenwagenbesatzung auf, weil er in Schlangenlinien fuhr. Die Polizisten forderten ihn zum Anhalten auf. Dem kam der 24-Jährige nicht nach, er bog stattdessen auf die Rosenstraße ab. Er versucht noch mehrfach, der Kontrolle zu entkommen. Schließlich blieb er stehen. Die Beamten machten einen Atemalkohol-Schnelltest. Dieser ergab 1,8 Promille. Der Beschuldigte wurde mit zur Wache Ochtrup genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. In Recke fuhr ein 30-jähriger Mann aus Recke mit einem Mofa am Samstag gegen 21.00 Uhr auf der Vogteistraße. Zeugen gaben an, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Schnelltest auf Alkohol ergab einen Wert von 1,2 Promille. Später wurde ihm auf der Wache Ibbenbüren eine Blutprobe entnommen. Die Polizei appelliert: Wenn Sie Auto, Fahrrad, Roller, Motorrad oder Mofa fahren, trinken Sie keinen Alkohol. Dies gefährdet nicht nur Sie, sondern auch andere. Bleiben Sie nüchtern. Oder suchen Sie sich andere Transportmöglichkeiten - gehen Sie zu Fuß, nehmen Sie den Bus oder ein Taxi oder lassen Sie sich abholen. Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs? Dann schieben Sie. Kommen Sie sicher an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell