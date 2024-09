Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, zwei Autos kollidieren Zwei Verletzte, einer davon schwer

Hopsten (ots)

Am Samstag (07.09.) ereignete sich gegen 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bodelschwingstraße. Ein 50- Jähriger aus Messingen (Landkreis Emsland) ist die Bodelschwingstraße mit seinem Fiat Kastenwagen in Richtung Schale gefahren. Er beabsichtige nach links in die Straße "Zum Wurftaubenstand" einzubiegen. Gleichzeitig war ein 28-jähriger Fürstenauer (Landkreis Osnabrück) auch auf der Bodelschwinghstraße in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Er wollte den vorrausfahrenden Kastenwagen überholen. Als er bemerkte, dass der Fahrer des Kastenwagens nach links abbiegen wollte, brach er den Überholvorgang ab. Als der 50- Jährige bemerkte, dass er überholt werden wollte, brach er seinen Abbiegevorgang ab und fuhr nach rechts auf einen Grünstreifen. Dort lenkte auch der 28-jährige seinen Mercedes hin und fuhr dem Kastenwagen auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrer verletzt, der 50-Jährige schwer. Er ist von einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren worden. Der Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

