Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Auffahrunfall mit zwei Verletzten Eine schwer und eine leicht verletzte Person

Wettringen (ots)

Am Samstag (07.09.) ereignete sich um 13.00 Uhr auf der Kreisstraße 61 in Höhe der Einmündung Kerneburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 40-jähriger Wettringer ist mit seinem Suzuki-Kombi aus Rothenberge kommend in Richtung B70 gefahren. Er wollte nach links in die Straße Kerneburg abbiegen und stand auf der K61 um den Gegenverkehr abzuwarten, damit er abbiegen konnte. Hinter ihm fuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Wettringen mit einem Opel Vivaro. Dieser übersah nach ersten Ermittlungen, dass der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug stand und fuhr ihm hinten auf. Durch den Aufprall ist der 30- jährige im Opel Vivaro leicht verletzt worden, seine 30-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wettringen, schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund aus-laufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr im Einsatz und hat die Straße gereinigt. Beide Fahrzeuge sind abgeschleppt worden.

