POL-PPMZ: Mainz - erstes Weinmarktwochenende erwartungsgemäß

Mainz (ots) - Für einen 40-jährigen Ladendieb endete der Mittwochnachmittag im Polizeigewahrsam. Gegen 17 Uhr stahl der Mann in einem Supermarkt in der Mainzer Neustadt eine Packung Fleischwurst, Dosenbier und Schnapsflaschen. Mitarbeiter verfolgten den Ladendieb und konnten ihn schließlich stellen. Ein 18-Jähriger stellte sich dem Täter in den Weg, woraufhin dieser erste Schlagbewegungen in seine Richtung gemacht ...

