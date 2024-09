Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Arbeitsunfall mit getöteter Person vom 04.09.2024

Saaldorf (ots)

Wie bereits berichtet wurde, kam es am gestrigen Tag zu einem schweren Arbeitsunfall in Saaldorf, bei welchem tragischerweise ein Mann ums Leben kam. Hierbei handelt es sich um einen 60-jährigen slowakischen Mitarbeiter der Firma. Eine weitere, männliche Person wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, welche ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am heutigen Tag werden die Ermittlungen am Unfallort durch Beamte der Kriminalpolizei Saalfeld sowie dem Amt für Arbeitsschutz weitergeführt. Abschließende Ergebnisse zur Unfallursache werden aufgrund ausstehender Gutachten noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Während der Ermittlungen wird es voraussichtlich zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen / zeitweise Sperrungen der Brücke kommen. Weitere Erkenntnisse liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell