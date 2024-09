POL-ST: Neuenkirchen, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Rheine (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrern ist es am Donnerstag (05.09.) auf dem Friedrich-Ebert-Ring gekommen. Dabei wurde eine 76-jährige Rheinenserin schwer verletzt. Die 76-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec gegen 17.15 Uhr in Richtung Ludgeristraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 97 wurde sie von einem 56-jährigen Rheinenser überholt, der ebenfalls mit einem Pedelec in Richtung ...

