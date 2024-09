Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall, Pedelec-Fahrer kollidieren

Rheine (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrern ist es am Donnerstag (05.09.) auf dem Friedrich-Ebert-Ring gekommen. Dabei wurde eine 76-jährige Rheinenserin schwer verletzt. Die 76-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec gegen 17.15 Uhr in Richtung Ludgeristraße. Etwa in Höhe der Hausnummer 97 wurde sie von einem 56-jährigen Rheinenser überholt, der ebenfalls mit einem Pedelec in Richtung Ludgeristraße unterwegs war. Beim Überholvorgang gerieten nach ersten Ermittlungen die Lenker aneinander, worauf die 76-Jährige stürzte. Die Frau, die zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch mal alle Radfahrer, einen Helm zu tragen. Dieser kann sie vor schweren Kopfverletzungen schützen.

