POL-ST: Greven, Einbruch in Offenen Ganztag, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in die Räumlichkeiten des offenen Ganztags der Martin-Luther-Schule an der Kardinal-von-Galen-Straße eingestiegen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (04.09.24), 16.30 Uhr, und Donnerstag (05.09.24), 11.00 Uhr. Die Täter öffneten nach ersten Erkenntnissen gewaltsam ein Fenster. Aus den Räumen entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette sowie einer Metallbox, in der sich jeweils ein einstelliger Eurobetrag befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

