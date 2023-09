Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen in zwei Mehrfamilienhäuser einzubrechen - Zeugen gesucht!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in gleich zwei Mehrfamilienhäuser in der Bahnhofstraße einzubrechen. Bei beiden Häusern wurde gewaltsam versucht durch die Eingangstüre ins Hausinnere einzudringen, was in beiden Fällen misslang. Bei einem der Häuser versuchten die Täter zusätzlich über den Keller in das Innere des Gebäudes zu gelangen, aber auch dieses Vorhaben scheiterte glücklicherweise. Durch die zeitliche Überschneidung sowie ähnliche Spurenlage ist von einem Zusammenhang der Taten auszugehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

